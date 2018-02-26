Определена дальнейшая судьба задержанных в Таиланде секс-инструкторов

Задержанных в Таиланде секс-инструкторов ожидают суд и депортация из страны, заявил заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов. Его слова в понедельник, 26 февраля, передает РИА Новости.

Дипломат сообщил, что, со слов полицейских, задержанным, среди которых оказались скандальные видеоблогеры Алекс Лесли и Настя Рыбка, уже предъявлены обвинения. В частности, одного из подозреваемых в организации секс-тренингов обвиняют в превышении срока пребывания в Таиланде, троих — в незаконном въезде в страну, остальных — в работе без соответствующего разрешения.

Консул добавил, что полиция уведомила консульство об аресте российских граждан, хотя по закону могла этого не делать.

Ранее 26 февраля сообщалось, что полицейские провели рейд в одном из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс секс-тренингов. В результате были задержаны десять российских граждан. Кадры задержания были опубликованы в местных интернет-изданиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!