Охотнице на олигархов Насте Рыбке предложили продаться за биткоин

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) сможет стать лицом сервиса инвестирования в криптовалюту Blockchain Fund во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Рыбке предложили сфотографироваться на фоне логотипа, зачитать текст и поприсутствовать на мероприятии компании. За это ей готовы заплатить один биткоин (около 10 000 долларов по курсу на 15 февраля). Представители компании утверждают, что этого хватит, чтобы покрыть расходы на услуги адвоката для разбирательства в суде против бизнесмена Олега Дерипаски.

В середине февраля Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Дерипаска нанял на свою яхту девушек из эскорта. Сама Рыбка позднее заявила, что на яхте она подверглась групповому изнасилованию, однако потом назвала это «троллингом».

Представители Дерипаски потребовали удалить все фото и видео об отдыхе олигарха на яхте в Норвегии, а против Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), подали в суд за публикацию информации, касающейся личной жизни. Судебное разбирательство вынудило YouTube и Instagram удалить фото и видеоматериалы.

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