Секс-тренер охотницы на олигархов нашелся на сайте «Сколково»

Александр Кириллов, известный как секс-тренер Алекс Лесли, фигурирует на сайте инновационного центра «Сколково». На это обратили внимание пользователи сети.

В профиле Кириллова говорится, что он — директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования (ЦИСП). Также там отмечается, что его поддерживают грантополучатели НАСА и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), а сам он имеет контакты с этими организациями. «По рекомендации ученых США возглавил структурную сессию на 8WCEAM & 3rd ICUMAS», — сказано в описании.

ЦИСП, согласно собственной справке, учрежден в 2012 году и является резидентом кластера «Космические технологии и телекоммуникации» в «Сколково». Среди целей и задач компании, в частности, заявляется следующее: «Создание и коммерциализация удаленного вычислительного PHM кластера для систем раннего прогноза нештатных ситуаций, неисправностей, аварий сложных технических систем с функциями дистанционного обучения, переобучения распознающих автоматов адаптированных в сложные технические системы». Уставный капитал предприятия — десять тысяч рублей.

На Кириллова, автора тренингов по соблазнению, и его подопечную Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Причина — публикация в социальных сетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена, который, по словам его представителя, не давал на это согласия. Поводом для скандала стал выход на YouTube фильма ФБК о деятельности Дерипаски, в основу расследования легли материалы, выложенные Настей Рыбкой в сеть.

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