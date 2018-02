Настю Рыбку выпустили из тайской тюрьмы и сразу посадили снова

1. Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют. 3. Сегодня был суд. По суду выпустили под залог 6 человек включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Они были счастливые с алексом и остальными. Их из суда свободных перевезли в иммиграцию. И в иммиграции сообщили что после суда несмотря на залог их лишили тайских виз. Так, Заплатив за каждого ололо ста тыс бати они получили 10 минут свободы при перевозке из одной тюрьмы в другую. Суд разрешил выйти под залог !!! Но видимо кто то спровоцировал тайскую иммиграцию лишить всех виз за несколько минут! В суде вины своей они не признали. Вина доказана не была. По статусу они должны были быть свободными ведь они невиновны и под залогом. 3. Теперь их держат в условиях ещё хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев кто то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала что в тюрьме приходил человек от консульства и говорил насте и алексу что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию. Настя считает что Россия стремится чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью которое она давала журналисту НБС но оно ещё не вышло, если что то случиться с ней она сказала обратиться к нбс по поводу ее интервью. Пишем как есть с ее слов. Телефонов для связи у ребят нет. Настя думает, что все это из-за ее интервью и свидетельств по поводу дела Навального, и интервью журналистам США о том разговоре на яхте(записано со слов рыбки). Настя сегодня, пока ее перевозили из тюрьмы в тюрьму сумела одолжить телефон, провести трансляцию. Ей передали слова что депутаты гос думы хотят чтобы она сгнила в тюрьме в Тайланде, она ответила что - тех кто этого хочет возможно не любят женщины, желать зла любому человеку очень низко для госдумы РФ. И эти люди ее позорят. Настя официально через свою страницу в Инстаграмм попросила США о помощи выбраться из этой ситуации. И предоставить защиту и политическое убежище 10 репрессируемым членам команды которых Россия достала в Тайланде Просьба распространить слова Насти Рыбки

A post shared by Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) on Feb 27, 2018 at 6:10am PST