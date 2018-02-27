Настю Рыбку выпустили из тайской тюрьмы и сразу посадили снова

Власти Таиланда выпустили Настю Рыбку и еще пятерых участников скандала о нелегальных секс-тренингах на свободу, после чего тут же отправили их обратно за решетку. Такое сообщение появилось на странице Рыбки в Instagram.

После суда фигурантов дела освободили под залог в около 100 тысяч бат (около 180 тысяч рублей) за человека. Спустя 10 минут после освобождения всех шестерых отвезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где их лишили тайских виз и снова отправили за решетку.

Также сообщается, что Настя Рыбка заболела, однако врача к ней не вызвали. В новой камере задержанных нет кроватей, только бетонный пол.

Ранее девушка через соцсети обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

26 февраля в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич). Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Фигурантам дела грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Помимо этого, власти Таиланда внесут имена и паспортные данные в черный список, запрещающий въезд в страну на протяжении 10 лет.

Лесли и Рыбка получили широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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