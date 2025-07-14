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20:22, 14 июля 2025Ценности

Российский врач раскрыл опасность популярных силиконовых накладок на грудь

Маммолог Михайлов: Накладки на грудь могут привести к нарушению кровообращения
Екатерина Ештокина

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог и маммолог Александр Михайлов раскрыл россиянкам опасность популярных силиконовых накладок на грудь. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

Несмотря на то, что накладки незаметны под одеждой и позволяет отказаться от бюстгальтера, в них есть ряд минусов. Так, по словам врача, если накладки слишком плотные и пережимают кожу, то они могут привести к нарушению кровообращения.

Кроме того, от клеящей основы или материала может появиться аллергия или раздражение. Помимо этого, могут возникнуть опрелости или потница.

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Среди прочего, Михайлов предупредил о возможном риске растяжения связок Купера.

«Накладки — вариант для редких случаев, но не замена полноценному белью, особенно при большом размере груди», — подытожил маммолог.

В мае 2024 года стилисты назвали опасность бюстгальтера без косточек. Уточнялось, что, несмотря на удобство подобного нижнего белья, у него есть ряд существенных минусов, таких как обвисание бюста.

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