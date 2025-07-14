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20:28, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в США блогер сравнил метро Нью-Йорка с российскими электричками 90-х

Илья Мэддисон заявил, что метро в Нью-Йорке напоминает электрички в России 90-х
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Популярный блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что метро Нью-Йорка напоминает электрички в России в 90-х годах. Об этом он рассказал в трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

«Метро больше электричку какую-то напомнило, в России так электрички в 90-х выглядели, наверное», — поделился он впечатлениями, говоря о поездке в Нью-Йорк.

Мэддисон уточнил, что передвигался на нью-йоркском метро только по одной линии — из района Манхеттен до Брайтон-Бич. Он также назвал Брайтон-Бич «лютым бомжатником», в котором, по его мнению, живут странные люди.

Ранее блогер также рассказал о самом странном месте, какое ему довелось посетить в США. Мэддисон заявил, что его удивил визит в штат Нью-Мексико, поскольку он не похож ни на Мексику, ни на Америку.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре 2024 года. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

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