Уехавший в США российский блогер назвал самое странное место в Америке

Живущий в США Мэддисон назвал штат Нью-Мексико самым странным местом Америки

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший из России и живущий в США, назвал штат Нью-Мексико самым странным местом в Америке, где он побывал. Об этом он рассказал в ходе трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

«Вообще, в Нью-Мексико очень странная атмосфера. Это, наверное, самое странное место, в котором я был [в США], не считая Луизианы, но там свой прикол», — сказал Мэддисон.

Он уточнил, что несколько дней пробыл в пригороде Альбукерке в Нью-Мексико. По словам Давыдова, обстановка там показалась ему очень напряженной. Как пояснил блогер, он увидел много старых машин и сгоревших домов, а люди, которых он встречал, плохо понимали английский язык.

Кроме того, блогеру показалось, что в той части Нью-Мексико, где он побывал, распространено производство наркотиков. «Нью-Мексико не выглядит ни как Мексика, ни как Америка. Даже в мексиканских городах Техаса такого нет ощущения», — заключил он.

Ранее Мэддисон заявил, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость. По словам стримера, после переезда в США он понял, почему у некоторых голливудских звезд возникают большие долги и им приходится распродавать свое имущество.