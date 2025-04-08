Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:13, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России в США популярный блогер раскрыл трудность жизни в Америке

Живущий в США Илья Мэддисон заявил, что в Америке высокие налоги на недвижимость
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Mad Highlights / YouTube

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость. Об этой трудности жизни в США уехавший из России блогер рассказал в онлайн-трансляции, отрывок из которой вышел на YouTube.

«В Америке недостаточно просто купить дом, и он твой.(...) Например, если вы покупаете дом за 1,5 миллиона долларов в Калифорнии, вы будете платить еще 15-20-30 тысяч налога каждый год за этот дом, иначе вас выселят. И это не считая страховки», — отметил стример.

Мэддисон также указал, что, переехав в США, он понял, почему у некоторых голливудских звезд возникают большие долги и им приходится распродавать свое имущество.

Ранее блогер рассказал о разнице между небольшими городами в России и США. Он заявил, что в Америке такие населенные пункты, как правило, похожи на деревни.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Подо льдом Антарктиды нашли опасные озера

    Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше