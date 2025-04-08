Уехавший из России в США популярный блогер раскрыл трудность жизни в Америке

Живущий в США Илья Мэддисон заявил, что в Америке высокие налоги на недвижимость

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость. Об этой трудности жизни в США уехавший из России блогер рассказал в онлайн-трансляции, отрывок из которой вышел на YouTube.

«В Америке недостаточно просто купить дом, и он твой.(...) Например, если вы покупаете дом за 1,5 миллиона долларов в Калифорнии, вы будете платить еще 15-20-30 тысяч налога каждый год за этот дом, иначе вас выселят. И это не считая страховки», — отметил стример.

Мэддисон также указал, что, переехав в США, он понял, почему у некоторых голливудских звезд возникают большие долги и им приходится распродавать свое имущество.

Ранее блогер рассказал о разнице между небольшими городами в России и США. Он заявил, что в Америке такие населенные пункты, как правило, похожи на деревни.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.