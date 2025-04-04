Уехавший в США «король Рунета» раскрыл разницу между Россией и Америкой

Блогер Илья Мэддисон заявил, что в США небольшие города похожи на деревни

Популярный блогер и стример Илья Давыдов (также известен как Илья Мэддисон и «король Рунета»), уехавший в США, раскрыл разницу между российскими и американскими городами. В ходе онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube, он заявил, что в США небольшие города похожи на деревни.

По словам Мэддисона, понятие «город» в России и США подразумевает разные явления. «В маленьких городах [в США], где 80-90 или 100 тысяч населения, это просто четыре улицы с какими-нибудь историческими зданиями, с судом, еще чем-то, а вокруг просто деревня и все. И ты ездишь по этим бесконечным деревням», — рассказал он.

При этом в России в городах, как правило, большое количество многоэтажных зданий и есть необходимая инфраструктура, добавил блогер.

Ранее сообщалось, что Давыдов раскритиковал американские дороги и похвалил российские. Блогер отметил, что во время путешествия по городам США был неприятно удивлен качеством дорог.

Илья Мэддисон рассказал о переезде в США в сентябре. Он отметил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.