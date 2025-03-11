Уехавший в США популярный блогер похвалил российские дороги и раскритиковал американские

Уехавший в США блогер Илья Мэддисон пожаловался на качество дорог в Америке

Уехавший в США популярный блогер и стример Илья Давыдов, известный как Илья Мэддисон, заявил, что в России дороги лучше, чем в Америке. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Блогер отметил, что уже несколько недель путешествует по США на машине, а качество дорог его неприятно удивляет. «Мне мою машину тупо жалко. (...) Качество дорог просто омерзительное», — пожаловался он.

Давыдов добавил, что много ездил по России, и похвалил российские трассы, соединяющие города. «В США же это ужас. Какое-то бетонное говно вместо асфальта, колдобины, везде трупы животных, тачки в кюветах, покрышки», — раскритиковал он американские дороги.

Ранее Давыдов пожаловался на налоги и обилие счетов в США. Блогер добавил, что часто удивляется тому, какие большие налоги в Америке.

Илья Мэддисон рассказал о переезде в США в сентябре. Он отметил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.