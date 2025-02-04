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18:27, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Живущий в США российский блогер пожаловался на «безумие»

Живущий в США блогер Мэддисон пожаловался на большие налоги и обилие счетов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов), живущий в США, пожаловался на большие налоги и обилие счетов. На эту тему он высказался во время трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

«Мне еще за полгода налоги пришли. И они нехилые оказались, больше чем я ожидал, намного», — рассказал Давыдов. Блогер добавил, что часто удивляется тому, какие большие налоги в США. Кроме того, он отметил, что дома у него уже скопилась «гора счетов».

«Я вообще не понимаю, как американцы с этой *** [ерундой] разбираются. Мне только вчера 12 бумажек каких-то пришли. Это просто безумие какое-то», — посетовал Мэддисон.

Ранее Давыдов рассказал, что устроился работать мусорщиком и уволился через два часа. По словам стримера, он заявил о решении уйти с работы после первого же дома, из которого ему предстояло выбросить вещи.

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