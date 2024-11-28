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16:24, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавший в США российский блогер устроился работать мусорщиком и уволился через два часа

Блогер Мэддисон заявил, что уволился после двух часов работы мусорщиком в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Mad Highlights / YouTube

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, рассказал о работе мусорщиком. Подробностями он поделился в посте, опубликованном в Telegram.

Мэддисон заявил, что уволился после двух часов работы мусорщиком в США. «Я думал, коробки буду вывозить всякие, но в первом же доме надо было выкинуть какой-то заблеванный диван с клопами, тучу пакетов с гнилым мусором и еще какую-то парашу. Я извинился, сказал, что это не для меня, и пошел домой», — написал блогер.

О том, что он устроился работать мусорщиком в Америке, блогер сообщил в Telegram 27 ноября. Тогда же Мэддисон отметил, что не планирует проводить стримы и «будет жить обычной жизнью».

Ранее Мэддисон признался, что стал злоупотреблять алкоголем. Он уточнил, что причиной стала массовая критика от украинцев, с которой он столкнулся после прохождения новой украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

22 ноября стало известно, что канал Мэддисона на сервисе Twitch заблокировали из-за стрима, в котором он проходил S.T.A.L.K.E.R. 2. Блогера обвинили в насмешках над украинцами, а также в том, что он вырезал букву Z на теле неигрового персонажа. Сам стример, комментируя волну критики в свой адрес, заверил, что никогда не отказывался от России и не поддерживал Украину.

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