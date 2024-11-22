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14:05, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

«Короля Рунета» заблокировали после обвинений в насмешках над украинцами

Мэддисона заблокировали на Twitch после обвинений в насмешках над украинцами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Сервис Twitch заблокировал страницу российского стримера и блогера Ильи Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) после того, как его обвинили в насмешках над украинцами в ходе трансляции игры в S.T.A.L.K.E.R. 2. О блокировке Мэддисон, которого также называют королем Рунета, рассказал в своем Telegram-канале.

«Забанили и забанили, *** [надоело] уже это все. Нигде ничего нельзя говорить, делать, все вокруг обижаются», — написал Давыдов. Он отметил, что случившееся стало для него очередным поводом подумать о том, «чего стоят все эти мнимые свободы». Стример добавил, что рассматривает возможность вместо Twitch проводить трансляции на сервисе Kick.

На момент создания материала при попытке перейти на страницу Мэддисона на Twitch появляется уведомление о том, что канал временно недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж.

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Давыдов ранее провел на Twitch трансляцию, в ходе которой проходил новую украинскую видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. После этого в сети его обвинили в насмешках над украинцами во время стрима. Кроме того, критики утверждали, что стример вырезал букву Z на теле неигрового персонажа. Мэддисон назвал обвинения в свой адрес абсурдом.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил официальный запрет в России S.T.A.L.K.E.R. 2. Он пояснил, что это может произойти в случае обнаружения в игре противоправной информации, включая экстремизм, оправдание терроризма и другое.

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