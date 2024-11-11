В Госдуме допустили введение запрета на S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Горелкин: S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы оказаться официально запрещенной

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил, что за ее распространение граждан страны может ждать уголовная ответственность.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной», — указал он.

Депутат пояснил, что это может произойти не столько от того, что разработчики поддерживают Вооруженные силы Украины, а в случае обнаружения в игре противоправной информации, включая экстремизм, оправдание терроризма и другое.

Известно, что выход видеоигры в жанре шутера запланирован на 20 ноября текущего года. Разработчиками тайтла является украинская студия GSC Game World.

Ранее создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли новые подробности игры. Сообщается, что разработчик предложит игрокам большую свободу, огромную карту и несколько концовок.