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20:49, 11 ноября 2024Наука и техника

В Госдуме допустили введение запрета на S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Горелкин: S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы оказаться официально запрещенной
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: Игра «S.T.A.L.K.E.R. 2» 

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Горелкин. Он допустил, что за ее распространение граждан страны может ждать уголовная ответственность.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной», — указал он.

Депутат пояснил, что это может произойти не столько от того, что разработчики поддерживают Вооруженные силы Украины, а в случае обнаружения в игре противоправной информации, включая экстремизм, оправдание терроризма и другое.

Известно, что выход видеоигры в жанре шутера запланирован на 20 ноября текущего года. Разработчиками тайтла является украинская студия GSC Game World.

Ранее создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли новые подробности игры. Сообщается, что разработчик предложит игрокам большую свободу, огромную карту и несколько концовок.

ЖЗЛ
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