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14:43, 13 августа 2024Наука и техника

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли новые подробности игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит большую свободу, огромную карту и несколько концовок

Кадр: GSC Game World / YouTube

Студия GSC Game World показала геймплей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик доступен на YouTube-канале компании.

В получасовом видео украинские разработчики показали геймплей игры, продемонстрировали прохождение одной из миссий и раскрыли новые подробности тайтла. В ролике представили новые и старые локации, оружие, монстров, аномалии и диалоги персонажей.

По словам представителей GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит игроку большую свободу, чем предыдущие игры серии. Пользователь сможет передвигаться в любом направлении на огромной карте, изучать Зону и произвольно проходить квесты. Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 уточнили, что игра будет иметь несколько концовок, поэтому фанаты смогу неоднократно перепроходить ее.

Также авторы уточнили, что тайтл содержит очень большое количество контента — за одно прохождение изучить все детали игры не получится. В S.T.A.L.K.E.R. 2 окажется 20 регионов, в каждом из которых будут свои, враги, природа и аномалии. В GSC Game World уточнили, что у игрового мира S.T.A.L.K.E.R. 2 практически не будет границ.

Релиз игры должен состояться 20 ноября 2024 года. Первоначально ее авторы планировали представить тайтл 5 сентября.

Ранее создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали представить новую демоверсию игры на выставке gamescom 2024. Она состоится в Германии с 21 по 25 августа.

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      Андрей Ставицкий
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