Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали показать демоверсию игры

Демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2 представят на выставке gamescom 2024 в августе

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали представить новую демоверсию игру на выставке gamescom 2024. Об этом говорится в официальном X проекта.

В GSC Game World заявили, что смогут показать новую демоверсию будущей игры на выставке gamescom 2024, которая состоится в немецком Кельне. Мероприятие пройдет с 21 по 25 августа.

«Новый год, то же место. Зона будет здесь, чтобы проверить вас. Снова», — заметили представители украинской студии. Таким образом они напомнили, что на прошлогоднем gamescom 2023 представили первый билд игры.

В компании также отметили, что презентация демоверсии для участников выставки состоится на стенде Xbox. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в качестве игры для ПК и эксклюзива для консолей Xbox. Также тайтл будет доступен в платной подписке Game Pass.

В конце июля создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз перенесли дату выхода игры. В украинской студии GSC Game World заявили, что релиз игры переносится с 5 сентября на 20 ноября 2024 года.