S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли

GSC Game World объявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на 20 ноября 2024 года

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World объявили об очередном переносе даты выхода игры. Об этом сообщается в официальном аккаунте игры в соцсети X.

В последний раз дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 сдвигали на 5 сентября 2024 года. Теперь же она должна выйти 20 ноября того же года. По словам создателей, игру нужно снова перенести, чтобы исправить все баги. Сообщение сопроводили коротким трейлером игры.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берем два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — заявили в GSC Game World. Также разработчики пообещали, что в августе раскроют новые подробности об игре.

S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали 13 августа 2010 года. В мае 2018 года состоялся повторный анонс игры без даты выхода. Позже разработчики заявили, что игра выйдет в апреле 2022 года, а затем перенесли ее выход на декабрь. В октябре 2022 года GSC Game World сдвинула релиз на 2023, а в потом на первый квартал 2024 года. Однако в январе 2024 создатели назвали новую дату релиза — 5 сентября 2024 года. Теперь же игру перенесли на 20 ноября.