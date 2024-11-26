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19:52, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Живущий в США российский блогер ушел в запой после угроз и критики от украинцев

Илья Мэддисон стал злоупотреблять алкоголем после массовой критики украинцами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Maddyson

Популярный российский блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), живущий в США, заявил, что стал злоупотреблять алкоголем из-за того, что после прохождения игры S.T.A.L.K.E.R. 2 столкнулся с массовой критикой и угрозами от украинцев. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Я в запое, кстати! Держу в курсе», — написал Мэддисон. Он добавил, что на момент написания поста употреблял дешевое вино «с какими-то мексиканскими бомжами». По словам стримера, он намерен выпить так много, чтобы «набедокурить». После этого Давыдов планирует в течение недели восстанавливаться.

Ранее Мэддисон обратился к украинским пользователям сети, которые раскритиковали его за насмешки над украинцами во время прохождения игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Он подчеркнул, что никогда не отказывался от России и не поддерживал Украину. Стример также заявил, что из-за скандала столкнулся с угрозами и массовыми доносами.

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До этого сообщалось, что сервис Twitch заблокировал страницу Мэддисона из-за стрима, в котором он проходил новую украинскую видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. Давыдова обвинили в насмешках над украинцами, а также в том, что он вырезал букву Z на теле неигрового персонажа. Стример назвал обвинения в свой адрес абсурдом.

Давыдов неоднократно рассказывал об алкогольной зависимости. В 2022 году он утверждал, что намерен лечиться от пристрастия к спиртному.

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