Популярный российский блогер решил лечиться от алкоголизма

Блогер Илья Мэддисон заявил о решении лечиться от алкогольной зависимости

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) решил лечиться от алкогольной зависимости. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Мэддисона, который ранее на протяжении длительного времени не употреблял спиртное, он снова начал пить алкоголь и его «понесло». Блогер раскрыл, что решил лечиться от алкоголизма и для этого обратиться к специалистам.

Стример также извинился перед зрителями за недавнюю трансляцию, которую он провел в нетрезвом виде. «Мне жаль что я подвел зрителей, которые ждут хорошие стримы, а не пьяное говно; менеджера, который выбил мне хорошие условия, близких людей, которые снова видят, как я убиваю себя алкоголем. Опозорился и вел себя неадекватно», — написал Давыдов.

Кроме того, стример отметил, что то время, когда он отказывался от спиртного, было лучшим периодом в его жизни. «Надеюсь, когда вы увидите меня в следующий раз, я буду трезв и собран. Это будет скоро», — пообещал Мэддисон.

В июле Давыдов пожаловался на то, что устал от здорового образа жизни. Блогер признался, что снова начал употреблять спиртное после почти года отказа от алкоголя. «Я хочу жрать все подряд, хочу бухать все подряд. Даже если я буду весить 200 килограммов и подыхать — меня это больше не остановит», — заявил он.

Мэддисон объявил, что решил вести здоровый образ жизни, в августе 2023 года. В частности, он планировал регулярные физические нагрузки и отказ от алкоголя.