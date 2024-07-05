Российский блогер прожил год без алкоголя, устал и захотел «бухать все подряд»

Российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, рассказал, что устал от здорового образа жизни. Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что начал пить после почти года отказа от спиртного. «Я хочу жрать все подряд, хочу бухать все подряд. Даже если я буду весить 200 килограммов и подыхать — меня это больше не остановит», — написал он.

Блогер также заявил о нелюбви к спорту и раскритиковал другие хобби, которыми люди заменяют выпивку. Он признался, что не получает удовольствия от здорового образа жизни. По его словам, больше всего его вдохновляет отсутствие каких-либо ограничений. «Невозможно жить, лишая себя кайфа. (...) Более всего классно, когда ты волен делать все что угодно», — заключил Мэддисон.

Ранее Давыдов назвал минусы отказа от алкоголя. По его словам, после того как он перестал пить спиртное, у него появились отеки и испортилось настроение. Блогер также пожаловался на кошмары и на то, что его вес только увеличился.

В конце августа 2023 года блогер заявил, что с сентября будет вести здоровый образ жизни. В частности, он захотел добавить регулярные физические нагрузки и отказаться от алкоголя.