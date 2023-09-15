«Король Рунета» отказался от алкоголя и опух

Стример Илья Мэддисон пожаловался на отеки и уныние после отказа от алкоголя

Популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон или «Король Рунета», рассказал об отказе от алкоголя. В своем Telegram-канале он пожаловался, что столкнулся с отеками и плохим настроением после того, как перестал употреблять спиртные напитки.

Мэддисон отметил, что не употребляет алкоголь почти три недели. Итоги отказа от спиртного он описал фразой «не особо». По словам блогера, он испытывает упадок настроения и сил, из-за чего бросил тренировки.

«Хожу смурной, ворчу. Весь опух, вес только прибавился, под глазами круги как у панды, на вид будто 10 лет прибавил. Снятся постоянно кошмары какие-то, режим держать невозможно, то бессонница, то сонливость. Весь мир стал серым и унылым», — поделился впечатлениями Давыдов.

Кроме того, стример заявил, что ему постоянно хочется пить пиво. У него возникла тяга к сигаретам, хотя он давно бросил курить. Вместе с тем Мэддисон заверил, что не намерен возвращаться к употреблению алкоголя и хочет перетерпеть неприятное состояние.

В конце августа стример объявил, что в сентябре планирует вести более здоровый образ жизни. «Я практически каждый день буду ходить в спортзал, но с небольшим промежутком восстановления. Питаться здоровым питанием, заниматься кардио, то есть много ходить, на беговой дорожке и вообще», — рассказал Давыдов. Он также отметил, что будет ухаживать за лицом и «не бухать».