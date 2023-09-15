Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

«Король Рунета» отказался от алкоголя и опух

Стример Илья Мэддисон пожаловался на отеки и уныние после отказа от алкоголя
Илья Мэддисон

Илья Мэддисон. Кадр: НЕЙРО МЭДДИСОН / YouTube

Популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон или «Король Рунета», рассказал об отказе от алкоголя. В своем Telegram-канале он пожаловался, что столкнулся с отеками и плохим настроением после того, как перестал употреблять спиртные напитки.

Мэддисон отметил, что не употребляет алкоголь почти три недели. Итоги отказа от спиртного он описал фразой «не особо». По словам блогера, он испытывает упадок настроения и сил, из-за чего бросил тренировки.

«Хожу смурной, ворчу. Весь опух, вес только прибавился, под глазами круги как у панды, на вид будто 10 лет прибавил. Снятся постоянно кошмары какие-то, режим держать невозможно, то бессонница, то сонливость. Весь мир стал серым и унылым», — поделился впечатлениями Давыдов.

Материалы по теме:
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023
Как пить алкоголь без вреда для здоровья? И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
Как пить алкоголь без вреда для здоровья?И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
25 августа 2023

Кроме того, стример заявил, что ему постоянно хочется пить пиво. У него возникла тяга к сигаретам, хотя он давно бросил курить. Вместе с тем Мэддисон заверил, что не намерен возвращаться к употреблению алкоголя и хочет перетерпеть неприятное состояние.

В конце августа стример объявил, что в сентябре планирует вести более здоровый образ жизни. «Я практически каждый день буду ходить в спортзал, но с небольшим промежутком восстановления. Питаться здоровым питанием, заниматься кардио, то есть много ходить, на беговой дорожке и вообще», — рассказал Давыдов. Он также отметил, что будет ухаживать за лицом и «не бухать».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    «Король Рунета» отказался от алкоголя и опух

    Женщина за рулем авто сбила пешеходов на юго-востоке Москвы

    Россиянин отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

    Главные модели 1990-х годов вышли вместе на подиум шоу Vogue

    На Украине назвали бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ

    Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости