«Король Рунета» обратился к украинцам после угроз и массовой критики

Раскритикованный украинцами Мэддисон заявил, что никогда не поддерживал Украину

Популярный российский стример и блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, обратился пользователям сети, которые раскритиковали его из-за обвинений в насмешках над украинцами во время игры в S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом стример, которого также называют королем Рунета, высказался в Telegram-канале.

Мэддисон напомнил, что родился в России и говорит на русском языке. «И я никогда не отказывался от своей Родины. Так же, как никогда не поддерживал вашу страну», — написал он, обращаясь к украинским пользователям сети.

Давыдов призвал украинских зрителей, которые негативно относятся к России, смотреть трансляции украинских стримеров или тех, кто поддерживает Украину. «Лично я не хочу быть лицемером и демонстрировать симпатию к вещам, которые мне не близки, например, к украинскому национализму. Поэтому на моем канале этого не будет», — заявил стример.

Кроме того, Мэддисон пожаловался на то, что после обвинений в насмешках над украинцами он столкнулся с угрозами и массовыми доносами. Стример добавил, что из-за стресса у него сильно пошатнулось здоровье. Он также принес извинения своей русскоязычной аудитории. «Много *** [ерунды] я нес в последнее время, которую говорить не стоило. Для себя я кое-что важное понял, и взгляды свои я пересмотрел», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что сервис Twitch заблокировал страницу Мэддисона из-за стрима, в котором он проходил новую украинскую видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. Давыдова обвинили в насмешках над украинцами, а также в том, что он вырезал букву Z на теле неигрового персонажа. Стример назвал обвинения в свой адрес абсурдом.