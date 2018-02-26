Настя Рыбка и девять секс-инструкторов захотели на свободу

Задержанные в Таиланде 10 секс-инструкторов из России, среди которых Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), пытаются выйти на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.

Собеседник агентства пояснил, что они «просили о возможности временного освобождения под денежный залог до суда». «Вопрос пока рассматривается», — заявил он.

Как отмечает РИА Новости, в Таиланде возможно освобождение под залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда.

По предварительным данным, следствие может продлиться как минимум два месяца, после чего судьбу задержанных решит суд.

Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Фигурантам дела грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Помимо этого, власти Таиланда внесут имена и паспортные данные в черный список, запрещающий въезд в страну на протяжении 10 лет.

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