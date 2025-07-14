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20:20, 14 июля 2025Мир

Захарова поставила Рютте на место за попытку унизить Мединского

Захарова опровергла слова Рютте о Мединском и назвала их абракадаброй
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Слова генсека НАТО Марка Рютте о главе российской делегации в Стамбуле Владимире Мединском являются «абракадаброй». Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на попытку главы Североатлантического альянса унизить помощника российского президента, соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

«Два пояснения к этой абракадабре: 1. Этот "какой-то историк" — специалист в области международных отношений, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский (...). 2. Без знания истории ни одну проблему решить невозможно, только лишь усугубить. Безграмотность деятелей НАТО уже привела к многочисленным жертвам по всему миру», — указала дипломат.

Также Захарова отметила, что «серьезную делегацию», по мнению Рютте, возглавил глава минобороны Украины Рустем Умеров, который «никогда не служил в армии и всю жизнь работал менеджером в телефонной компании».

Ранее Рютте заявил, что Россия отправила во главе своей делегации «историка», подразумевая Владимира Мединского, на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его мнению, такой шаг является якобы «несерьезным».

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