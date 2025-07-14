Спецпосланник Трампа раскрыл тему переговоров с Зеленским

Спецпосланник Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения Украине через НАТО

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что поставки будут профинансированы союзниками по НАТО, что позволит ускорить их выполнение и продемонстрировать приверженность альянса принципу «мира через силу».

Ранее Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.

