Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 14 июля 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл тему переговоров с Зеленским

Спецпосланник Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения Украине через НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что поставки будут профинансированы союзниками по НАТО, что позволит ускорить их выполнение и продемонстрировать приверженность альянса принципу «мира через силу».

Ранее Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    Уехавший в США блогер сравнил метро Нью-Йорка с российскими электричками 90-х

    В Турции отреагировали на планы США решить спор Армении и Азербайджана

    Названы причины ночной головной боли

    Решение Трампа по пошлинам против России назвали катастрофой

    Российский врач раскрыл опасность популярных силиконовых накладок на грудь

    Захарова поставила Рютте на место за попытку унизить Мединского

    Спецпосланник Трампа раскрыл тему переговоров с Зеленским

    Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы из Петербурга с одной целью

    Украинец угрожал полицейским в Европе металлическим прутом и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости