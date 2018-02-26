Сайт Навального разблокировали

Операторы связи приступили к снятию ограничения доступа к сайту Алексея Навального. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в Роскомнадзоре.

«Страницы https://navalny.com/p/5747 и https://navalny.com/p/5750 были исключены из Реестра в связи с удалением информации, указанной в решении Усть-Лабинского районного суда», — отметил источник.

В начале февраля Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского суда внес в реестр запрещенной информации блог Навального, ролик на YouTube, в котором политик рассказывает о расследовании, и текстовую версию расследования на сайте navalny.com.

Требование удалить материалы связано с тем, что бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите тайны своей частной жизни. В связи с этим суд потребовал удалить из сети спорный контент.

14 февраля Роскомнадзор отчитался, что «большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ». В частности, посты модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), посвященные Дерипаске, были изъяты администрацией Instagram. YouTube, в свою очередь, обращался к авторам ролика с требованием удалить его.

24 февраля Алексей Навальный сообщил, что удалил со своего сайта ролик с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске.

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