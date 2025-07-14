В Турции отреагировали на планы США решить спор Армении и Азербайджана

Администрация Эрдогана не в курсе о планах США управлять Зангезурским коридором

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не в курсе сообщений о планах США управлять Зангезурским транспортным коридором. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать», — сказал собеседник агентства в администрации турецкого лидера.

Ранее американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США готовы взять на себя управление Зангезурским коридором, чтобы способствовать мирным переговорам между Баку и Ереваном. Он объяснил, что американская частная компания может взять управление коридором на себя на условиях 100-летней аренды.

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян ответила, что власти страны не обсуждают возможность передачи контроля над Зангезурским коридором третьей стороне. Она добавила, что никакая часть Армении не может находиться вне суверенитета, территориальной целостности или юрисдикции республики.