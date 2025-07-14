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17:46, 14 июля 2025Мир

В США предложили способ решения спора Армении и Азербайджана

Посол Баррак: США готовы взять управление Зангезурским коридором на 100 лет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США готовы взять на себя управление Зангезурским коридором, чтобы способствовать мирным переговорам между Баку и Ереваном. Об этом сообщил американский посол в Турции Томас Баррак, передает Middle East Eye.

«Они [Армения и Азербайджан] спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже 10 лет», — сказал дипломат.

Также Баррак добавил, что американская частная компания может взять управление коридором на себя на условиях 100-летней аренды. При этом, по его словам, обе стороны смогут пользоваться коридором.

Ранее стало известно, что открытие Зангезурского коридора стало ключевой темой на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент России Владимир Путин также обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана этот вопрос.

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