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15:40, 8 октября 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали об обсуждениях Зангезурского коридора с Пашиняном и Алиевым

Песков: Зангезурский коридор обсуждался на встречах Путина с Пашиняном и Алиевым
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Зангезурский коридор обсуждался на встречах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал об обсуждениях Зангезурского коридора на двусторонних встречах Путина с Пашиняном и Алиевым днем 8 октября. По его словам, каждая встреча продолжалась примерно полчаса.

«Там наверняка был обмен мнениями. И тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Пашинян назвал активным диалог между Россией и Арменией. По словам политика, между Ереваном и Москвой регулярно проводятся встречи на высоком уровне.

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