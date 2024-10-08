Пашинян назвал активным диалог между Россией и Арменией

Пашинян: между Россией и Арменией наблюдается активный диалог

Между Россией и Арменией в последнее время наблюдается активный политический диалог. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

По словам политика, между Ереваном и Москвой регулярно проводятся встречи на высоком уровне. В частности, Пашинян привел в пример недавний визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Ереван, а также встречу правительств двух стран на саммите ЕАЭС в армянской столице.

На той же двусторонней встрече Владимир Путин пригласил Николу Пашиняна на саммит БРИКС в Казани. Перед ее проведением глава МИД Сергей Лавров обсудил с армянскими коллегами квдароберов.