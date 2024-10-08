Путин пригласил Пашиняна на саммит БРИКС

Президент России Путин пригласил премьера Пашиняна на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит БРИКС в Казани. Об этом пишет ТАСС.

«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», — обратился Путин к премьер-министру Пашиняну. Глава кабмина Армении в ответ поблагодарил за приглашение.

Ранее Владимир Путин также пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит БРИКС.

Шестнадцатый ежегодный саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в городе Казани. В нем примут участие главы стран — участниц организации России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской республики (ЮАР), а также Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов.