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12:36, 8 октября 2024Бывший СССР

Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани

Путин заявил, что ждет на саммите БРИКС в Казани Алиева

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, передает ТАСС.

«Мы ждем вас в Казани 23–24 октября», — обратился Путин к Алиеву на встрече их встрече в Кремле.

Ранее Алиев прибыл в Кремль. Главной темой обсуждения, как отмечается, будет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. Позже Путин проведет переговоры и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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      Валентин Карант
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