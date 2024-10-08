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12:20, 8 октября 2024Бывший СССР

Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной темой обсуждения будет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. Позже Путин проведет переговоры и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры Азербайджана и Армении приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, председательствовать на котором будет Путин.

В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Пашинян заявил Путину о необходимости укрепить отношения России и Армении. Он рассчитывает на развитие «разнопланового диалога», который основан на взаимопонимании и доверии между государствами.

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      Илья Таксюр
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