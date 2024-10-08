Лавров обсудил квадроберов с армянской делегацией

Глава МИД России Лавров обсудил субкультуру квадроберов с армянской делегацией

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил субкультуру квадроберов с армянской делегацией перед встречей российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фрагмент диалога дипломатов опубликовал в Telegram «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Это одна из самых главных новостей. Квадроберы. В собак наряжаются дети, и ходят как животные», — рассказал армянским коллегам Лавров.

Представители армянской стороны признались, что не слышали об этом явлении.

Ранее Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости укрепить отношения Москвы и Еревана. Он выразил надежду на развитие диалога двух стран, который будет основан на взаимопонимании и доверии.