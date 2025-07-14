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19:44, 14 июля 2025Бывший СССР

В Армении отвергли передачу контроля над частью территории

В Армении отвергли передачу контроля Зангезурского коридора третьей стороне
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Resul Rehimov / Anadolu / GettyImages

Власти Армении не обсуждают возможность передачи контроля над Зангезурским коридором третьей стороне. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

«Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу в аутсорсинг управление своей суверенной территорией третьей стороне», — заявила Багдасарян.

Она добавила, что никакая часть Армении не может находиться вне суверенитета, территориальной целостности или юрисдикции республики.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Ереван рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором.

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