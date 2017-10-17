Минкульт захотел проверять паспорта у посетителей театров

Министерство культуры России подготовило законопроект, согласно которому организаторы театральных и концертных мероприятий могут получить право спрашивать у посетителей удостоверение личности. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкульта Наталья Ромашова, передает Агентство городских новостей «Москва».

Речь идет о мероприятиях с маркировкой «18+». «Министерство культуры предлагает запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если они носят категорию "18+"», — сказала Ромашова.

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«Чтобы они могли это отслеживать, мы даем организаторам, то есть людям, которые продают билеты, или контролерам право проверять удостоверение. Мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательство об обороте алкогольной и табачной продукции», — объяснила она.

Ранее в октябре стало известно, что ведомство отказалось от введения обязательных отчислений в размере пяти миллионов рублей за выход фильма в российский прокат.