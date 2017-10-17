В Минкульте ответили на обвинения в фейковой диссертации Мединского

В Министерстве культуры России прокомментировали расследование «Новой газеты», в котором утверждается, что оппоненты Владимира Мединского, указанные в автореферате его диссертации, не присутствовали на защите работы. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 17 октября, сообщил источник в ведомстве.

«Очень жаль, что в погоне за "разоблачениями", у журналистов уважаемого издания, видимо, не было времени проверить информацию», — заявил представитель министерства.

В распоряжении «Ленты.ру» оказался скан автореферата диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.». В нем оппонентами заявлены профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. В публикации «Новой газеты» говорится, что в работе заявлены доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов.

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«Последний умер, а двое других в беседе с "Новой газетой" под запись заявили, что не были оппонентами. Если так, то защита диссертации Мединского не состоялась», — утверждается в статье.

2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение принято большинством голосов и носит рекомендательный характер. Точку в этом деле должен поставить президиум ВАК, который рассмотрит данный вопрос 20 октября.