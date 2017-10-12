Министерство культуры России отказалось от собственной инициативы собирать по пять миллионов рублей за выход фильма в прокат. Вместо этого предполагается ввести процентные отчисления от прокатных сборов. «Лента.ру» выяснила у представителей индустрии, что было бы в случае принятия закона и как другие страны поддерживают национальный кинематограф, не уничтожая при этом кинотеатры.

Руководитель отдела телевизионных продаж прокатной компании Cinema Prestige Михаил Додзин:

Михаил Додзин

Принятие любой суммы в качестве платы за прокатное удостоверение — миллиона, двух миллионов, пяти — отсекает часть фильмов. Картины, собирающие в российском прокате меньше ста миллионов, зарабатывают где-то 15-20 миллионов в лучшем случае. Пять миллионов — это треть от того, что ты заработаешь. Огромный процент. Кинобизнес в принципе непредсказуемый. Из пятнадцати картин, которые в год покупает независимая компания, прибыль дают четыре-пять фильмов, некоторые работают в ноль, остальные — в убыток, и его приходится покрывать за счет прибыли других картин.

Со сбором в пять миллионов, если показывать только картины, которые участвовали в кинофестивалях в Каннах, Венеции, Торонто, кинотеатр сразу закрывается. Потому что на таких фильмах заработать можно, если повезет, миллиона три. А для зрителя, ценящего нестандартное кино, такой сбор означает катастрофическое снижение репертуара. В 2017 году в прокат выйдет примерно 460 фильмов, а в 2018-м — при принятии закона — только сто. Это самый очевидный показатель. Пострадают кинотеатры, которые обычно показывают нестандартное, интеллигентное кино. Для тех, кто демонстрирует фильмы вроде «Пиратов Карибского моря» и «Мстителей», ничего не изменится. А все остальное исчезает.

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То, что инициатива рассматривалась как попытка убрать из кинотеатров шлак, — подмена понятий. Минкульт сам для себя не определил, что такое шлак, даже я этого не знаю. Покажите в каком-нибудь условном Череповце фильмы Вуди Аллена, и вас закидают камнями. Потому что там хотят смотреть простую русскую комедию «Жених». И четких критериев тут нет. Если брать в качестве критериев сборы, то кинотеатры плохое кино сами не берут.

В России в год выходит 460 картин. Бокс-офис в стране — 52 миллиарда рублей. Из них фильмы, собирающие в прокате более ста миллионов, в сумме приносят пятьдесят миллиардов. На остальные картины приходится два миллиарда. К ним относится и шлак, и независимое голливудское кино, и лауреаты премии «Оскар». Убей независимый кинорынок — и полностью лишишься репертуара, но освободишь всего четыре процента от всех сеансов, которые в тот же день будут заняты «Пиратами Карибского моря». Русскому кино это никак не поможет.

Кадр: фильм «Аритмия» 1 /2

Директор новосибирского кинотеатра «Победа» Ирина Краснопольская:

У меня большой кинотеатр, мы показываем как коммерческое кино, так и независимые фильмы — фестивальные, документальные, авторские, спектакли на экране. Они рассчитаны на узкую публику, и пятимиллионные сборы попросту заставят всех дистрибьюторов, и без того зачастую работающих на грани рентабельности, уйти с рынка.

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Когда мы создавали наш кинотеатр, то сразу отказались от идеи просто показывать в нем блокбастеры — рука не поднялась в нашем историческом здании такое устраивать. Мы хотели показывать кино, которое развивает духовно. Не зависели бы от доходов — вообще бы отказались от коммерческих лент. Мы и попкорн не убираем, потому что он приносит доход — от тех, кто ходит на блокбастеры. На сеансах авторских фильмов попкорн продается гораздо хуже. При этом у нас на три премьеры Андрея Звягинцева раскупались все семь залов. «Меланхолию» Ларса фон Триера мы показывали дольше, чем любой кинотеатр России, потому что спрос не падал.

Если вводить какой-то процент со сборов, то брать его надо с блокбастеров. Но это дистрибьюторы должны обсудить. А любой сбор с независимого кино по нему сильно ударит.

Гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин:

Олег Березин

Важный момент — пока Минкульт не отказался от своего законопроекта. Глава ведомства Владимир Мединский только сказал, что они над этим думают. Законопроект продолжает висеть на regulation.gov. Когда его оттуда снимут, я бы тоже не расслаблялся.

Помимо прочих негативных последствий, сбор в пять миллионов увел бы часть аудитории в интернет или к домашнему телевизору, закрыл бы кинотеатры. На самом деле способа поддерживать киноиндустрию и не обременять прокатчиков, кинотеатры и зрителей не существует. Только если само государство безвозмездно за все платит, или какой-нибудь «Газпром». Во многих странах есть подоходный налог с кино — процентные отчисления со всех видов киносмотрения, с кинотеатров, телевидения, интернета. Из него формируется бюджет поддержки национальных фильмов. Во Франции наиболее развитая система, они и собирают много, и финансируют щедро. И то схема там не самая идеальная, многие кинематографисты недовольны.

Кадр: фильм «Нелюбовь» 1 /2

С билета французы взимают 10,76 процента. 200 миллионов евро собираются с кинопроката, 700 миллионов — с телевидения. У нас так может не получиться, потому что кинотеатрами занимается Минкульт, а телевидением и интернетом — Министерство связи, которое своих в обиду давать не хочет. Уже были попытки Министерства культуры предложить сборы с телевидения, на что им было сказано: «Идите отсюда и не мешайте нам жить».

Вероятность введения процентного сбора велика, но брать деньги только с кинопроката — нечестно. Это меньшее из двух зол, да и других систем практически нет в мире — как правило, большие фильмы, блокбастеры, попкорн-кино финансируют менее коммерчески успешные ленты.

Руководитель отдела Центральной и Восточной Европы в UniFrance Жоэль Шапрон:

Жоэль Шапрон

Отказ от сбора в пять миллионов — гениальное решение Минкульта. Оно спасает вообще всю отрасль кинопроката в России. Думаю, что если бы эта инициатива была принята, это означало бы смерть индустрии. Остались бы только блокбастеры, только американцы — причем американские мейджоры, а не независимые картины. Все авторское кино тут же исчезло бы. Уверен: отказаться от такого предложения было необходимо.

У нас во Франции есть отчисления от кассовых сборов каждого фильма, и благодаря этому национальное кино живет. Этот сбор распространяется на все картины. Так что, по идее, в России налог должен взиматься и с российских картин. Я жду конкретики по поводу этой инициативы — будет ли этот налог абсолютно одинаков для всех фильмов или предполагается зависимость от бюджета, результатов. Поэтому, пока предложение еще не точно сформулировано, я воздерживаюсь от комментария.

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Есть один важный принцип: подавляющее большинство просмотров идет не с кинобилетов, а с телеканалов. И, на мой взгляд, налогом надо обременять телеканалы тоже. Эта система идеологически, в сущности, базируется на том, что любой пользователь, любой потребитель кинокадров платит за эти кинокадры. Поэтому если вы смотрите фильмы в кинотеатрах, взимается налог. Смотрите на телеканалах — тоже. Если это спортивный канал, то налог не взимается, потому что там кино не показывают. А если смотрите ленты в интернете — тогда надо брать деньги с провайдеров. С одних только кинобилетов налоги собирать, я считаю, некорректно.