Минкульт отказался брать по пять миллионов рублей за выход фильма в прокат

Министерство культуры России отказалось от введения обязательных отчислений в размере пяти миллионов рублей за выход фильма в российский прокат. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители Минкульта.

«На данный момент в ведомстве предлагают альтернативу в виде процента отчислений от прокатных сборов, что позволит привлечь дополнительные средства на развитие отечественного кинематографа без риска для таких сегментов, как авторское, фестивальное и региональное кино», — отметили в Минкульте, добавив, что работа над законопроектом уже ведется.

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«Проводятся консультации с профессиональным сообществом. Возможный размер уплачиваемого процента в настоящее время прорабатывается», — подчеркнули в ведомстве.

30 мая о планах установить обязательные отчисления в размере пяти миллионов рублей за выход фильма в российский прокат сообщил директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. Он отметил, что сбор планировалось установить как для зарубежных, так и для отечественных кинолент. Полученные средства, по его словам, должны были пойти на поддержку отечественного кинематографа.