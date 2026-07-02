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Мир
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05:31, 2 июля 2026Мир

Стало известно о приближении конфликта России и Запада

Аналитик Дэвис заявил о приближении конфликта России и Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Запада недостаточно мощный военный потенциал для участия в прямом конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению Дэвиса, западные страны хотят нанести стратегическое поражение России, поэтому сейчас наблюдается приближение их реального конфликта. Он добавил, что Москва укрепила свой военно-промышленный потенциал, в то время как другая сторона сократила военные запасы и получила долги.

«Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. <…> И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно <…> протрезветь сейчас, пока мы еще можем», — заключил аналитик.

Ранее Дэвис заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. Он добавил, что пока сохраняется риск нападения Запада на Москву, спецоперация будет продолжаться

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