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06:00, 2 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Стоматолог предупредила о смертельной опасности запущенного кариеса

Стоматолог Цуркан: Запущенный кариес может привести к летальному исходу
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: LariBat / Shutterstock / Fotodom

Запущенный кариес может привести напрямую к летальному исходу, если у человека проблемы с иммунной системой, о которых он может даже не догадываться, заявила стоматолог-терапевт сети стоматологий «Белый кролик» Юлия Цуркан. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«Дело в том, что запущенный кариес, как правило, уже переходит в осложненные формы кариеса, периодонтит, а также может перейти в остеомиелит», — объяснила Цуркан.

По словам специалиста, развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, переходящее в окологлоточное пространство и область средостения, где находятся сердце и магистральные сосуды.

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«Таким образом, за счет отека и за счет попадания инфекции в данную зону, воспаление протекает крайне быстро, возникает отек, сердце теряет свою сократительную способность. Данное состояние является крайне опасным для жизни и может привести к смерти», — предупредила Цуркан.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. По ее словам, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий.

Кроме того, россиян предупредили об опасном последствии модного тренда из соцсетей — отбеливающих полосок. Они могут оставить людей вовсе без зубов.

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