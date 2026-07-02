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05:45, 2 июля 2026Мир

Нетаньяху заявил о намерении отказаться от помощи США

Нетаньяху заявил, что Израиль откажется от финансовой помощи США уже в этом году
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщает News 18.

«Я хочу прекратить американскую помощь. Это как пособие по безработице, я этого не хочу», — сказал израильский премьер.

Нетаньяху пояснил, что экономика Израиля «больше не является малой экономикой». По его словам, страна способна сама профинансировать ту долю ВПП, которую получает от Соединенных Штатов. «Я хочу, чтобы этот процесс начался в этом году», — добавил он.

Ранее Нетаньяху заявил членам своего правительства, что поделится с США опасениями в связи с угрозами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Израиля. По его словам, едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению еврейского государства.

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