Нетаньяху решил нажаловаться США на Эрдогана

TOI: Нетаньяху поделится с США опасениями в связи с угрозами Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам своего правительства, что он поделится с США опасениями в связи с угрозами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении еврейского государства. Об этом сообщает Times of Israel (TOI).

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьезно», — сказал он.

По словам израильского премьера, он не будет игнорировать подобные заявления «и обратит на них внимание американских друзей». Уточняется, что в последнее время Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие чиновники усилили угрозы в адрес Израиля.

Ранее правительство Израиля утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. При этом отмечается, что решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» Турции.