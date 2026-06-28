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15:05, 28 июня 2026Мир

Правительство Израиля официально признало геноцид армян

МИД Израиля: Правительство официально признало геноцид армянского народа
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Правительство Израиля утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел этой страны.

Как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, геноцид армян начался 24 апреля 1915 года с арестов, депортации и уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, духовных и общественных лидеров в Константинополе. После ликвидации руководства общины османские власти перешли к систематическому уничтожению населения.

При этом, как отметил министр, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» за «откровенную враждебность, ужасающую риторику и враждебные действия Турции» под руководством ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Тот факт, что Турция продвигает лживые нарративы против Израиля, не дает ей иммунитета от исторической правды», — сказал министр.

В конце августа прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал президента Израиля Биньямина Нетаньяху за его признание геноцида армян в Османской империи. Пашинян дал понять, что он против того, что признание этого геноцида может стать геополитической разменной монетой в руках тех, кто не имеет отношения «к нашей реальности и интересам нашего народа.

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