Пашинян раскритиковал признание Нетаньяху геноцида армян

Пашинян назвал геноцид армян разменной монетой, критикуя заявление Нетаньяху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал президента Израиля Биньямина Нетаньяху за его признание геноцида армян в Османской империи. Его слова передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Мы должны разобраться, хотим ли мы, чтобы признание геноцида армян стало геополитической разменной монетой в руках тех, кто не имеет отношения к нашей реальности и интересам нашего народа», — сказал Пашинян.

Таким образом он отреагировал на заявление Нетаньяху о признании геноцида армян, назвав его «путаницей в интервью». Также премьер-министр призвал граждан Армении сфокусироваться на других интересах страны.

Ранее Пашинян заявил о прекращении действия соглашения об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе с Россией и Азербайджаном. В документе были прописаны прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.