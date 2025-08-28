Пашинян заявил о прекращении действия соглашения с Россией и Азербайджаном

Пашинян сообщил о прекращении действия соглашения с Россией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о прекращении действия соглашения с Россией и Азербайджаном. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, трансляцию вело агентство Armenpress на YouTube.

«Нет необходимости возвращаться к 9 ноября. 9 ноября осталось 9 ноября», — подчеркнул Пашинян.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. В документе были прописаны прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Ранее Пашинян анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После этого у представителя Еревана запланирован визит в РФ в конце сентября.