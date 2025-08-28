Бывший СССР
Пашинян анонсировал визит в Россию и встречу с Путиным

Пашинян сообщил, что 1 сентября встретится с Путиным, а потом приедет в Россию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 1 сентября встретится с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

Представитель Еревана уточнил, что его контакты с российским лидером запланированы в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Пекине. Потом, добавил Пашинян, он приедет в Россию.

«Я рад, что в России ждут моего визита, а я всегда жду приглашения в Россию. Как я уже упоминал, у меня будут контакты с президентом России в Пекине, а в конце сентября я планирую посетить Россию», — подтвердил политик.

11 августа Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Представители Москвы и Еревана обсудили результаты встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Соединенных Штатах.

