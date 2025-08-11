Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин созвонился с премьером Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин созвонился с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Еревана. Пашинян подробно проинформировал российского лидера о результатах его встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в США.

Путин, сообщает Кремль, отметил важность шагов для обеспечения мира между Ереваном и Баку. Президент также подтвердил готовность содействовать в русле трехсторонних договоренностей между главами России, Армении и Азербайджана.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В частности, обозначено строительство коммуникаций между двумя частями Азербайджана по территории Армении под внешним контролем Вашингтона. За охрану пути будут отвечать частные военные компании (ЧВК) США, подразумевая рост американского присутствия в регионе.