Захарова раскрыла детали о поведении японских журналистов после теракта в Старобельске

Захарова: Японские журналисты проигнорировали возможность посетить Старобельск

Японские журналисты проигнорировали предложенную МИД России возможность посетить Старобельск, ставший жертвой теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, дипломат опровергла сообщения о якобы ее отказе отвечать на вопросы японских журналистов 26 мая, когда в Москве проходил Международный форум по безопасности.

«Как развивалась эта мизансцена? Когда мне был задан вопрос, я поинтересовалась, почему такой избирательный подход у японских журналистов? Почему они не посещают место, которое связано с трагедией Старобельска, И является, по сути, должно являться центром обсуждения всей ситуации, потому что это часть международной повестки, требующей безотлагательного внимания всего международного сообщества», — напомнила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Когда японский журналист попытался сказать, что никто ему не запрещал ехать в Старобельск, я поинтересовалась — а почему же он туда не поехал? (...) Он попытался сказать, что у него не хватило времени на сборы, но это смешно, потому что билеты не надо было бронировать, МИД все организовал для них Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат резюмировала, что МИД России не мог сделать вид, что эту тему «проехали», добавив, что она не была исчерпана.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Представитель Кремля добавил, что подобные решения не красят иностранные издания.