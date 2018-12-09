Интернет и СМИ
 
Последние новости
Париж ответил Трампу
Новую «Миссис Москву» затравили в сети
Пропавшая кандидатка на «Мисс Вселенную» нашлась
Боец MMA поприветствовал соперника нокаутом
Учитель саудовского принца рассказал о его детстве
На шпиле МИДа построили домик для сапсанов 
Американка промыла нос и заразилась поедающей мозг амебой
Опубликована часть показаний изнасилованной дознавательницы МВД
Спортсменка сборной России погибла в ванной
Новости партнеров

Кибердружинники попались на незнании понятия «экстремизм»

Перейти в «Мою Ленту»
tvrain.ru

Телеканал «Дождь» выпустил репортаж о деятельности кибердружинников, которые, сотрудничая с правоохранительными органами, занимаются выявлением преступлений в интернете. Материал вышел 6 декабря, а спустя несколько дней пользователи Twitter обратили внимание на небольшой отрывок из материала, пишет TJ.

Речь идет о фрагменте, где одному из участников репортажа задают вопрос о том, что такое экстремизм, и просят его рассказать об этом своими словами. Сотрудник тюменского киберпатруля не смог справиться с заданием, нашел определение в поисковике «Яндекса» и зачитал его.

Законопроект о создании в России кибердружин был разработал депутатами от «Единой России». Документ анонсировали в начале ноября. «Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», — говорил один из авторов инициативы, депутат Олег Быков, и подчеркивал, что проект не направлен на ограничение свободы слова в интернете.

Главная задача кибердружинников — борьба с размещением в интернете запрещенной в России информации. В частности, речь идет о пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Истории кибердружинников: что они ищут на ваших страницах и когда им разрешат их взламывать
«Дождь» снял тюменских кибердружинников. Когда одного из них спросили, что такое экстремизм, он полез в «Яндекс»
Отслеживать активность россиян в сети решили поручить кибердружинникам
Российские чиновники создали кибердружину для поиска экстремистских мемов
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»

Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
10:56Сегодня

Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами

08:57 8 декабря

Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире

15:38 8 декабря

Якубовичу на «Поле чудес» подарили кошачий корм

Интернет и СМИ00:03 6 декабря

«Ни дня без смерти или оскорблений»

Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
18:35Сегодня

Новую «Миссис Москву» затравили в сети

19:27 7 декабря

Злая шутка заставила россиянина терпеть тысячи просьб о подарках от незнакомцев

12:43 7 декабря

Данные россиян собирали для введения новых санкций

Интернет и СМИ00:0016 ноября

«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»

Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
04:00 8 декабря

Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»

16:22 7 декабря

Сыгравший украинца белорус объяснил ошибку Первого канала

17:43 7 декабря

Участница «Пацанок» пожаловалась на постановочность шоу

Россия
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
«Мамочка, мое сердце замерзло»
Пятилетнюю Соню спасет срочная хирургическая операция
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Пьяного учителя из Сочи уволили из-за видео с избиением ученика
Россиянам облегчат боль
Все материалы
Мир
Костры революции
Французы громят Париж и хотят сменить власть. В городе баррикады и бронетехника
Учитель саудовского принца рассказал о его детстве
Париж ответил Трампу
Молодого разработчика Google нашли мертвым на рабочем месте
В ходе протестов во Франции арестованы более 1200 человек
Британия заподозрила Россию в причастности к нескольким смертям
Трамп дал ехидный совет охваченной протестами Франции
Все материалы
Бывший СССР
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие
Ветеран ЦРУ оценил последствия вторжения России на Украину
Флаг ДНР развернули во время протестов в Париже
Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для российских судов
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Все материалы
Экономика
Понять и простить
Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Россиянам рассказали о подешевевшей вдвое красной икре
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Цены на нее уже пошли вверх. Это выгодно даже США
Минфин рассказал о «колбасящейся» российской экономике
Табачная компания перешла на марихуану
Все материалы
Силовые структуры
Олег ПироговБагдадский вор
Он был хитер, но попался спецслужбам Ирака. Его приняли за боевика и пытали
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Россиянин доверился гадалкам и порезал женщину
Опубликована часть показаний изнасилованной дознавательницы МВД
Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей
Пятеро россиян на заказ избивали закладчиков наркотиков
«Эрик стал злее и опаснее»
Давидыч вышел на свободу. Толпа встретила его как героя
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
В США перечислили смертоносное оружие России
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Российская армия останется без самонаводящихся пуль
Курящим беременным подобрали лучший витамин
Предсказано будущее ракеты 9М729 после ультиматума США
Все материалы
Спорт
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Боец MMA поприветствовал соперника нокаутом
Российский биатлонист воткнул палку в ботинок и лишился победы на Кубке мира
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Валя валит
Ей нет равных в странах бывшего СССР. Теперь она подерется за титул UFC
Спортсменка сборной России погибла в ванной
Овечкин возглавил снайперскую гонку НХЛ
Все материалы
Культура
«Вы что, намекаете, будто он педофил?»
Как жить, когда твоя мать — чудовище, а отец неизвестен
Лещенко увезли на скорой с концерта
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»
Трейлер новых «Мстителей» побил рекорд
Концерт ансамбля Александрова в Польше оборвали лозунгом «Лапы прочь от Украины»
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
«Она почувствовала себя никому не нужной»
Почему в искусстве так мало великих женщин? Виноваты мужчины
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире
Новую «Миссис Москву» затравили в сети
Злая шутка заставила россиянина терпеть тысячи просьб о подарках от незнакомцев
Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»
Все материалы
Ценности
Папа разврата
Инцест и отравления в роскошном замке. Как жил Папа Александр VI Борджиа
Губы как коралл
Pantone выбрал цвет года. Косметические компании обрадовались
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram
Ципрас попросил у Путина галстук
Учительница постригла школьника на уроке и пошла под суд
Назван способ похудеть за выходные
Все материалы
Путешествия
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Полторы тысячи россиян застряли в Китае из-за долгов туроператора
Пенсионерка просидела восьмичасовой полет возле зловонного кресла и отомстила
Дочь миллионера отправилась в кругосветку и пропала
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Все материалы
Из жизни
Красота с мозгами
Кто стал новой «Мисс мира» и что о ней известно
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Американка промыла нос и заразилась поедающей мозг амебой
Пропавшая кандидатка на «Мисс Вселенную» нашлась
Кандидатка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс
Пес месяц прождал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые машины ноября: 19 месяцев роста и «Лады» в лидерах
Однорукий герой автогонок
Удивительная и трагическая история Арчи Скотт Брауна — шотландского гонщика, победившего свое увечье
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
UAZ подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач
Лучшей машиной Японии второй год подряд стал Volvo
Nissan запустил в серию автомобиль за 75 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
О, боги
Россияне сметают дома и квартиры в Греции, чтобы стать европейцами
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Ипотечные долги россиян вырастут в разы
В России начался бум рискованной ипотеки
Медведев проследил за народным хозяйством с воздуха
Все материалы