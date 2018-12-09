Кибердружинники попались на незнании понятия «экстремизм»

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Телеканал «Дождь» выпустил репортаж о деятельности кибердружинников, которые, сотрудничая с правоохранительными органами, занимаются выявлением преступлений в интернете. Материал вышел 6 декабря, а спустя несколько дней пользователи Twitter обратили внимание на небольшой отрывок из материала, пишет TJ.

Речь идет о фрагменте, где одному из участников репортажа задают вопрос о том, что такое экстремизм, и просят его рассказать об этом своими словами. Сотрудник тюменского киберпатруля не смог справиться с заданием, нашел определение в поисковике «Яндекса» и зачитал его.

Законопроект о создании в России кибердружин был разработал депутатами от «Единой России». Документ анонсировали в начале ноября. «Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», — говорил один из авторов инициативы, депутат Олег Быков, и подчеркивал, что проект не направлен на ограничение свободы слова в интернете.

Главная задача кибердружинников — борьба с размещением в интернете запрещенной в России информации. В частности, речь идет о пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

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